Кабмин одобрил переброску военных кораблей из Черного моря в Азовское (документ) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства обороны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС ВВСУ из Черного моря в Азовское. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил:
- в Бердянск из Одессы, Николаева и Очакова;
- в пгт Новые Биляры (порт Южный) Одесской области из Одессы.
Подробности в распоряжении Кабмина.
В Бердянск передислоцируется:
- военная часть А1965 из Николаева;
- из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман",
- из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".
Малый бронированный артиллерийский катера "Кременчуг"
На территорию Одесской области перебросят:
- военную часть А0937;
- американские патрульные катера типа Island "Славянск" и "Старобельск".
Напомним, что в июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.
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