В Бердянск перебросят военную часть и корабли ВМС ВСУ Источник: Министерство обороны Украины

Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства обороны о передислокации ряда военных частей и судов ВМС ВВСУ из Черного моря в Азовское. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил: - в Бердянск из Одессы, Николаева и Очакова;

- в пгт Новые Биляры (порт Южный) Одесской области из Одессы. Подробности в распоряжении Кабмина.

В Бердянск передислоцируется:

военная часть А1965 из Николаева;

из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман",

из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".

Малый бронированный артиллерийский катера "Кременчуг"

Читайте также Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский

На территорию Одесской области перебросят:

военную часть А0937;

американские патрульные катера типа Island "Славянск" и "Старобельск".

Напомним, что в июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания" России в Черноморском регионе.