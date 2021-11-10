Кабинет Министров Украины на заседании 10 ноября утвердил перечень из более полусотни пород собак, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабмин утвердил список опасных пород собак. Владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Депутат опубликовал документ, где перечислен перечень "опасных пород собак".

Кстати, список собак, которые относятся к потенциально опасным породам, принят Радой еще в 2007 году.

Как сообщали "Подробности" в Украине с 8 ноября вступил в силу закон о новых правилах содержания животных, который предусматривает увеличение штрафов за выгул собак без поводка и намордника в общественных местах, а также за неуборку собачьих экскрементов.

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Наказание на нарушение:

в первый раз - предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 грн - ред.)- 170−340 грн .

. повторное в течение года нарушение - штраф от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340-510 грн ;

; если из-за выгула собаки без поводка и намордника пострадал кто-то из прохожих или был причинен вред имуществу - штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 1700-3400 грн. Животное при этом будет конфисковано.

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Напомним, последний резонансный случай нападения собак на человека произошел в Запорожье. Бродячий пес перекусил артерию 57-летней женщине, и она скончалась.