Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власть работает над решением вопроса разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Украина планирует построить большой флот до 2035 года.
По его словам, Украина планирует построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому.
"Есть задача до 2035-го года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года", - сообщил он.
Зеленский заявил, что власти готовятся к разблокированию Черноморского региона.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы США начали грандиозные обучение.
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