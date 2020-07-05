Президент Украины Владимир Зеленский дал задание командующему Военно-морских сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе полностью оснастить флот ракетным вооружением. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам главы государства, это будет "фактором сдерживания".

Мы должны иметь полную осведомленность о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести ассиметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания.

Президент Украины назвал "важнейшими" государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает "нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей". И отметил, что в ближайших планах - получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи от США.

Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить.

Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления - мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал квартиры морякам из Крыма, не предавшим Украину в 2014 году.