В среду, 10 ноября, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о том, что Украине грозят веерные отключения электроэнергии.

По его словам, это может произойти ближе к январю-февралю.

Я считаю, что риск веерных отключений в Украине есть. Это будет ближе к январю-февралю. Потому что мы пока не имеем 100% уверенности, что будем получать импортную электроэнергию из Беларуси или России, хватит ли нам угля.

По его словам, на сегодня наша страна вместо угля сжигает газ, но будет ли такая возможность в начале 2022-го.

В течение двух месяцев мы будем испытывать огромные проблемы с поставкой электроэнергии по всей территории Украины.

Даже если Украина привезет одновременно достаточно угля, на его доставку на все теплоэлектростанции понадобится более двух месяцев, отметил Попенко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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