Тарифы на тепло и горячую воду: Шмыгаль сделал важное заявление [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Такое решение правительство приняло на широкой дискуссии с Ассоциацией городов Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", — отмечает Шмыгаль.
Он также напомнил о распоряжении правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.
"Это позволит защитить население в период коронакризы от неконтролируемого роста цены на рынке газа. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", — добавил премьер.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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