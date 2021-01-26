Шмыгаль рассказал о тарифных нововведениях [ Редактировать ]
Во вторник, 26 января, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на распределение газа, рассказал чиновник во время заседания Верховной Рады.
По его словам, тариф ограничен после консультаций с нардепами и членами Кабмина и составит 1,79 грн за кубичный метр.
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона", - заявил глава правительства.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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