Во вторник, 26 января, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничила тариф на распределение газа, рассказал чиновник во время заседания Верховной Рады.

По его словам, тариф ограничен после консультаций с нардепами и членами Кабмина и составит 1,79 грн за кубичный метр.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона", - заявил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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