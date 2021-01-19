Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине. Он поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
"Глава государства поручает заместителю руководителя офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политики в целом", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Кабинет министров Украины предложил всем категориям граждан возможность для существенного снижения цены на газ и отопление.
Ранее Зеленский назначил главу Совета по развитию малого бизнеса.
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