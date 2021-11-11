В Европе за последнюю неделю на 10 процентов увеличилась смертность от коронавируса. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Европа стала единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости COVID-19, так и смертность.

По данным ВОЗ, во всем мире на прошлой неделе зарегистрировано около 3,1 миллиона новых случаев, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом - 1,9 миллиона - приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.

Странами с наибольшим количеством новых случаев в мире были США, Россия, Великобритания, Турция и Германия. Число еженедельных смертей от COVID-19 снизилось примерно на 4% во всем мире и снизилось во всех регионах, кроме Европы.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.