В четверг, 11 ноября, в ходе брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения.

По его словам, в мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Он отметил, что при потере контроля над назначением лечения антибиотиками цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет.

И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, что сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной.

По словам Ляшко, на фоне пандемии фиксируют рост продаж антибактеральных препаратов.

Хочу подчеркнуть, что антибиотики не активны по отношению к вирусу. Поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. А установление этих признаков - это прерогатива врача.

Ранее мы писали о том, что в мире уже более 252 миллионов заражений коронавирусом. Средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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