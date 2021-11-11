По состоянию на утро четверга, 11 ноября в мире зафиксировано более 252,1 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Кроме того, зарегистрировано 5 088 510 летальных случаев. Выздоровели 228 225 453 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мире являются США (47647745), Индия (34401670), Бразилия (21911382).

Украина занимает 17 место в общей статистике.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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