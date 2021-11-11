Війна на Донбасі: ворог бив із Петровського району окупованого Донецька [ Редактировать ]
Зранку на фронті під щільний вогонь з ворожої артилерії калібру 122 мм та 120 мінометів потрапили наші позиції біля Мар'їнки. Ворог цинічно бив із Петровського району окупованого Донецька. Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку мирних жителів. Напередодні зафіксовано п'ять порушень режиму тиші. Про те, як минула доба на передовій, розкаже Ігор Левенок.
Він пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Це не осколочний, коли попадає на землю то одразу розривається, а це іменно фугас.
Свіжі вирви, осколки та залишки від ворожих мін і снарядів. Ось так тут виглядає перемир'я. Передова на Світлодарській дузі. З окопів та бліндажів без потреби наші солдати не виходять. Адже, тільки земля рятує від смертоносного металу. А ворог ним рясно поливає українські позиції.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Даємо відповідь і ми їх утихомирюємо потихеньку і з їхньої сторони обстріл припиняється на день. Тут обстріли кожен день у нас. Не було такого дня, щоб не було обстрілу.
А давати по зубах ворогу армійці вміють добре. Днями на цій ділянці наші солдати ще й відігнали супротивника з його позицій.
Плюс туда же! Приняв, плюс туда же! Уши!
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Трохи некомфортно вони себе почувають, тому що ми вже знаємо їхні позиції, знаємо звідки вони спостерігають і ведуть вогонь. Ми до них вже пристрілялися, працюємо дуже точно і злагоджено і їм прийшлося відійти трохи подалі на метрів двісті. Тепер вони вже звідти ведуть вогонь, а звідси вже бояться.
А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля.
Він вилазив зі свого спостережника і підпалював "дим". Тоесть він хотів підпалити "дим" і кинути вперед до нас. Але він в нього в руках взірвався. Через те, що він підпалив цей дим, в них згорів спостережний пост і бліндажик ще. І по ходу там було БК, потому що взривалося так…
Олександрові сорок вісім. Боронить Україну на фронті сьомий рік. А до війни на Сході був підприємцем. Мав достаток.
На ринку були свої точки. І в Криму поки не віджали. З Херсона возили фурами лучок, арбузик, динька оце таке…
Утім Олександр не змирився, коли на рідну землю напав ворог. Каже бізнес зачекає, бо ж є справа важливіша за нього.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Так, не зміг повернутися я до підприємницької діяльності, все їжджу і їжджу сюди. Все думаю повернуся із перемогою. Хочу аби крайня моя ротація була усе ж із перемогою…
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У напрямку Широкиного, Новотошківського та Золотого-4 противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля.
Поблизу Причепилівки ворог стріляв із мінометів 82 калібру. А неподалік Катеринівки - вів вогонь із великокаліберних кулеметів.
Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів, а біля Опитного - зі стрілецької зброї.
Напередодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру - зачепило добряче. У Світличному, що на Луганщині, сотні місцевих залишилися без води та світла.