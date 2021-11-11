Александр Лукашенко заявил, что мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса.

По его словам, беженцев вооружают уже якобы второй день, пишет БЕЛТА.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет - мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, - с Донбасса", - отметил Лукашенко.

По его мнению, на границе якобы готовится провокация.

"Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды… Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - добавил Лукашенко.

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Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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