Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото. Кроме того, опубликовано видео белорусских солдат со снайперскими винтовками и гранатометами. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши в своем Twitter-аккаунте.

На видео, снятом польскими службами, видно, что белорусские военные стоят вдоль границы с винтовками и гранатометами.



"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", - говорится в сообщении.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

В свою очередь, правозащитная группа Granica собирается направить уведомление в Международный уголовный суд о провокационных действиях Беларуси.

"Эта ситуация, несомненно, была спровоцирована белорусскими властями. Уже много месяцев люди, ищущие защиты, цинично используются режимом в игре с Польшей и странами Европейского Союза", – цитирует организацию TVN24.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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