В Восточной Европе люди массово умирают от COVID - CМИ [ Редактировать ]
Две страны Восточной Европы - Румыния и Болгария - регистрируют самые высокие ежедневные показатели смертности от коронавируса. Там наблюдается самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.
Руководитель университетской больницы скорой помощи Бухареста (Румыния) Каталин Цирстой заявил, что каждый день в стране умирает столько человек, сколько составляет население обычной деревни в Румынии. По его словам, морги переполнены жертвами COVID-19. А система здравоохранения близка к критической точке.
"Все это вызвано одной вещью: неспособностью населения понять, что им необходимо пройти вакцинацию", - подчеркнул Цирстой.
В Румынии средний дневной уровень смертности более чем в 30 раз выше, чем в Португалии, Франции или Испании.
Несмотря на регулярные поставки вакцины, две страны полностью вакцинировали самую низкую долю своего населения в ЕС: 34,3% жителей Румынии получили две инъекции, а в Болгарии полностью прошли вакцинацию 22,8% жителей страны.
Для сравнения, в странах ЕС средний показатель составляет 65,2%. В таких странах как Франция, Италия, Бельгия, Дания показатель вакцинации приближается или превышает 70%, а на Мальте и в Португалии - 80%.
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