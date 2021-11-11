Две страны Восточной Европы - Румыния и Болгария - регистрируют самые высокие ежедневные показатели смертности от коронавируса. Там наблюдается самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.

Руководитель университетской больницы скорой помощи Бухареста (Румыния) Каталин Цирстой заявил, что каждый день в стране умирает столько человек, сколько составляет население обычной деревни в Румынии. По его словам, морги переполнены жертвами COVID-19. А система здравоохранения близка к критической точке.

"Все это вызвано одной вещью: неспособностью населения понять, что им необходимо пройти вакцинацию", - подчеркнул Цирстой.

В Румынии средний дневной уровень смертности более чем в 30 раз выше, чем в Португалии, Франции или Испании.

Несмотря на регулярные поставки вакцины, две страны полностью вакцинировали самую низкую долю своего населения в ЕС: 34,3% жителей Румынии получили две инъекции, а в Болгарии полностью прошли вакцинацию 22,8% жителей страны.

Для сравнения, в странах ЕС средний показатель составляет 65,2%. В таких странах как Франция, Италия, Бельгия, Дания показатель вакцинации приближается или превышает 70%, а на Мальте и в Португалии - 80%.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.