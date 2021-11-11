В мире может возникнуть глобальная нехватка шприцев для вакцинации от коронавируса. Дефицит может составить до двух млрд шприцев. Об этом заявила старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман, сообщает Insider.

Это негативно отразится на темпах вакцинации. Более того, такая ситуация может спровоцировать и другую проблему - когда бедные страны начнут использовать одни и те же шприцы по несколько раз.

Когда вы думаете о количестве вакцинаций, которые делаются как ответ на пандемию, это не та зона, где мы можем позволить себе сокращения, нехватку или что-либо, кроме полной безопасности для пациентов и медицинского персонала.

"В мире уже было введено 6,8 млрд доз вакцин против COVID-19, при этом ежегодно производится шесть миллиардов шприцев", - сообщила она.

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