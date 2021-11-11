Україна готується до можливого наступу нелегалів на кордони [ Редактировать ]
Для захисту кордону України з Білоруссю додатково залучать 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Рубіж з неба патрулюватимуть і гелікоптери, які швидко доставлятимуть спецпризначенців до місць можливого перетину кордону. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Він сьогодні разом головою Держприкордонслужби прибув на Волинь - тут Україна межує з Білоруссю та Польщею. Це місце визначили як потенційне, куди можуть ринути мігранти. Зараз відбуваються активні навчання прикордонників та нацгвардійців - вони відточують свої дії, аби за найгіршого сценарію бути готовими стримувати наступ нелегалів.
Вже з наступного тижня такі тренування силовиків пройдуть і по всій Україні. До кінця року рубіж планують обнести колючим дротом. А у 22-ому, як заявив очільник МВС - будуватимуть "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Кошти, а це 17 мільярдів гривень, виділять із бюджету.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Ми розглядаємо, що мігранти можуть в певний час бути спрямовані в сторону, в бік державного кордону україно-білоруського. Відстань від кордону України до осіб, ну власне до того місця, де знаходяться мігранти, 300 кілометрів від того місця, де ми знаходимось зараз. Ми матимемо завчасно інформацію про можливе наближення мігрантів.
Сергій Дейнеко, Голова Державної прикордонної служби України:
Ми передбачаємо, що ми зможемо захистити державний кордон від проникнення великих груп незаконних мігрантів. Навіть якщо так станеться, повірте, ми спільно з Національною гвардією, Національною поліцією зможемо їх виявити в межах контрольованих прикордонних районів з подальшою передачею республіки Білорусь. Якщо не зможемо передати, то є процедура, до якої залучаються посольства даних країн і є процедура видворення з території України.
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