Узагалі між таборами мігрантів біля польських рубежів і українським кордоном - доволі велика відстань. Приблизно 300 кілометрів. Однак на Волині сьогодні провели навчальні маневри. А очільники силових відомств побували там, де сходяться кордони трьох держав - України, Польщі та Білорусі. Чи захищений наш рубіж? Сніжана Сидорук бачила.

Це кордон України з республікою Польща. В тому напрямку проходить державний кордон з республікою Білорусь, до нього орієнтовно два кілометри.

Саме тут відділення прикордонної служби Грабове, поблизу якого - точка перетину рубежів трьох країн: України, Польщі та Білорусі. Це місце визначили як потенційне, куди можуть ринути мігранти.

Віталій Рижак, начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування:

В нас є прикордонні наряди, які здійснюють цілодобову охорону державного кордону. Ситуація нормальна, спокійна, без змін. Порушень державного кордону не зафіксовано, скупчень ніяких немає.

За триста кілометрів звідси нелегали прориваються до Польщі. Тому на наших кордонах посилюють охорону і захист. А ось прикордонники пліч-о-пліч з нацгвардійцями моделюють ситуацію масово штурму кордону і відпрацьовують протидію.

Сценарії розвитку подій розглядають різні. І всі без застосування зброї.

Іван Бондар, прикордонник:

Якщо будуть летіти коктейлі Молотова, каміння, якісь кірпічі і так далі - ми будемо стояти на місці і не будем відступати назад. Наша задача - стримати опір, ми не можемо стріляти. Якщо вони будуть стріляти - це вже є агресія.

В України з Білоруссю спільні понад тисяча кілометрів кордону. Лише на Волині - більш як 200. Сюди екстрено з'їхалося чи не все силове керівництво країни.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

За оцінкою розвідувальних органів на території республіки Білорусь знаходяться від 5 тисяч мігрантів, які сьогодні спрямовуються в сторону Польщі. Ми розглядаємо, що мігранти можуть в певний час бути спрямовані в сторону, в бік державного кордону україно-білоруського. Визначені, чітко ідентифіковані місця, де може відбуватися певне напруження.

Які саме місця - силовики тримають у таємниці, але запевняють - там загони прикордонників посилять нацгвардійцями. Загалом додатково залучать 8,5 тисяч силовиків. Крім того, білоруський рубіж із неба патрулюватимуть гелікоптери, які доправлятимуть спецпризначенців до місць можливого прориву.

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України:

Ми передбачаємо, що ми зможемо захистити державний кордон від проникнення великих груп незаконних мігрантів. Навіть якщо так станеться, повірте, ми спільно з Національною гвардією, Національною поліцією зможемо їх виявити в межах контрольованих прикордонних районів з подальшою передачею республіки Білорусь.

Відсьогодні поліція в усіх регіонах на межі з Білоруссю перейшла на посилений режим служби. За тривогою підійматимуть і тероборону. Люди в прикордонних селах про мігрантів знають із телебачення. Проте впевнені - ті сюди не підуть.

Євгенія Миколаївна, жителька села Кошари:

Вони до нас, я думаю, що ні. Вони б вже давно перейшли, у де нічо немає, що тут переходити. Осьо за моїм сараєм, там ще метрів 150 і вже Білорусія. Канавка прорита і проволочка так, що як захотять перейти, то ніхто їх не задержить, не стримає.

І щоб такого не сталося, Україна зведе "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Це коштуватиме державі 17 мільярдів гривень.

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України:

Це буде антивандальний паркан. Прототипом зараз паркан, який встановлено між Туреччиною та Грецією. Рокадна дорога - і фіналом всієї цієї системи є інтелектуальна система відеоспостереження, яка буде охоплювати безпосередньо всю ділянку державного кордону.

Розпочати роботи планують уже найближчим часом.