В Украине вернули техосмотр: как и кого будет проверять полиция [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
С пятницы, 12 ноября, полицейские начнут контролировать соответствие технического состояния автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Глава департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что техосмотр будет проводиться при помощи специализированных автомобилей - мобильных диагностических станций, которые оборудованы современными приборами, соответствующими госстандартам. Подобные станции получили патрульные каждой области.
Патрульные будут проверять:
- замеры параметров света фар транспортных средств;
- остаточную высоту рисунка протектора шин;
- выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- коэффициент дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- уровень внешнего шума транспортных средств;
- суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- другие элементы конструкции транспортных средств.
Проверки не будут касаться частного легкового транспорта. Кого будут проверять:
- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- отдельные специализированные ТС;
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
Напомним, что в 2011 году в Украине был отменен обязательный техосмотр личных авто. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.
Как сообщали "Подробности", в Украине готовят налог на старые автомобили.
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