С пятницы, 12 ноября, полицейские начнут контролировать соответствие технического состояния автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Глава департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что техосмотр будет проводиться при помощи специализированных автомобилей - мобильных диагностических станций, которые оборудованы современными приборами, соответствующими госстандартам. Подобные станции получили патрульные каждой области.

Патрульные будут проверять:

замеры параметров света фар транспортных средств;

остаточную высоту рисунка протектора шин;

выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

коэффициент дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

уровень внешнего шума транспортных средств;

суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

другие элементы конструкции транспортных средств.

Проверки не будут касаться частного легкового транспорта. Кого будут проверять:

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, перевозящие опасный груз;

отдельные специализированные ТС;

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Напомним, что в 2011 году в Украине был отменен обязательный техосмотр личных авто. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.

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