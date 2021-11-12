Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского отгружает в больницы Украины до 100 тонн кислорода в сутки. Об этом сообщил директор департамента регионального развития Группы Метинвест Александр Вишняков на форуме Европейской бизнес-ассоциации – EBA Sustainable Development Day.

"Если опираться на статистику, которая есть сегодня в медиа относительно потребности, то 25% кислорода – это кислород предприятий Метинвеста. То есть металлурги обеспечивают кислородом каждое четвертое койкоместо в стационаре", – заявил Александр ВИШНЯКОВ.

В октябре, во время дефицита кислорода на рынке и роста заболеваемости, Группа Метинвест стала получать обращения от медиков и власти – все просили помочь с кислородом. В этой ситуации был собран оперативный штаб, совместно с МОЗ создан план действий, чтобы вовремя отреагировать на все запросы. В октябре в больницы Украины было отгружено 1740 тонн кислорода.

С начала года объем помощи уже превысил 4 тысячи тонн, что делает Группу Метинвест крупнейшим частным поставщиком кислорода. Весь кислород госбольницы получают бесплатно – не только в городах присутствия бизнеса, но и в других регионах Украины.

"Недавно кислород от Метинвеста получили Сумская и Хмельницкая области. Сейчас мы обеспечиваем 12 областей, то есть каждую вторую область", - Александр ВИШНЯКОВ, директор департамента регионального развития Группы Метинвест.

2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.