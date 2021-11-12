В Николаеве начальницу Геокадастра поймали на взятке в 100 тысяч (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Николаеве задержали при получении взятки начальника отдела Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Взятку чиновница требовала за то, чтобы "решить земельный вопрос" - разделение на паи земельного участка сельскохозяйственного назначения. Также обещала помочь в присвоении кадастровых номеров и внесение сведений в госреестр.
За "помощь" чиновница требовала от местного жителя 100 тыс. грн. Коррупционера задержали 11 ноября во время получения взятки.
Злоумышленница задержана. Решается вопрос по поводу сообщения ей подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Геокадастре сообщили, сколько в Украине осталось свободной земли.
Ранее "Подробности" писали о том, как получить кадастровый номер участка и оформить договор на землю, а также о том, кто получит право на льготный выкуп участков.
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