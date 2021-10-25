Со вторника, 26 октября, Николаевская область переходит в "красную" зону карантина. Об этом сообщает news.pn.

Первый заместитель городского главы Николаева Виталий Луков рассказал об ограничениях, которые ожидают жителей города.

В двух словах - закрывается практически все, к чему мы опять же привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье.

Он назвал отличие от карантинных ограничений весенних и нынешних:

не будут закрываться и существенно ограничиваться работа тех коллективов, где люди ответственно отнеслись к рекомендациям и 100% вакцинировались.

это же касается и клиентов, которые придут в эти заведения.

Это же касается рынков и магазинов непродовольственной группы товаров. Не пустить на рынок сложно, но не обслуживать - возможно.

Поверьте мне, что шутки закончились. Мы не имеем права сейчас на демагогию, популизм, заигрывание и удобные решения. Мы имеем право принимать жесткие решения, чтобы они были эффективные.

Работа детсадов и школ

Детсады работают в обычном режиме, как и младшая школа. То есть без применения дистанционного обучения. Старшей школе, то есть 5-11 классам, можно также учиться офлайн при условии 100% вакцинации персонала учебного заведения.

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С 1 ноября за парты вернутся ученики 1-4 классов, если это будет позволять температурный режим, то есть если в классах будет температура воздуха не менее 17-18 градусов. Ученики же 5-11 классов будут учиться дистанционно, сообщили в горсовете.

Читайте также, из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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