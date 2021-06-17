С 1 июля можно купить до 100 га земли Источник: Госгеокадастр

За две недели до официального запуска рынка земли в Украине (1 июля - ред.) Кабинет министров утвердил порядок проверки покупателей участков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство и Верховная Рада ввели ряд предохранителей от злоупотреблений на рынке. Землю смогут покупать только физические лица украинцы, и в размере не более 100 гектаров. Все оплаты будут происходить только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг.

Кто и как будет проверять покупателей

Проверку покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения будут проводить нотариусы. Сверяясь по госреестрам они должны выяснить:

личность покупателя;

конечного бенефициарного владельца юрлица;

нет ли покупателя в санкционном списке;

не связан ли с террористической деятельностью;

сколькими гектарами земли владеет (не более 100 га в одни руки - ред.).

Источники происхождения средств для покупки земли должны быть документально подтверждены. Запрещено:

продавать земли иностранцам до решения референдума;

продавать государственные и коммунальные земли;

продавать земли, расположенные ближе 50 км к госгранице;

продавать землю россиянам и представителям террористов;

продавать землю компаниям-оффшорам.

Договор на землю

Покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также переход права собственности на них оформляется путем заключения договоров приобретения, наследования, обмена, дарения и других гражданско-правовых сделок.

Договора о переходе права собственности на земельные участки заключаются только в письменной форме. Такие договоры должны нотариально заверяться.

Право собственности на участок (право постоянного пользования и право аренды) наступает с момента государственной регистрации таких прав.

Что должно быть в договоре

В Министерстве юстиции разъяснили, какие 10 обязательных реквизитов должны стоять на документах:

фамилия, имя, отчество физлица или название юрлица;

вид сделки;

предмет сделки (земельный участок с определением места расположения, площади, целевого назначения, правового режима и т.п.);

кадастровый номер земельного участка;

документ, подтверждающий право собственности на участок;

сведения об отсутствии запретов на отчуждение земельного участка;

сведения об отсутствии или наличии ограничений по использованию участка по целевому назначению (залог, аренда и т.п.);

информация о договорной цене;

информация о правах и обязанностях сторон;

информация о моменте перехода права собственности на участок.

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Кадастровый номер участка

Кадастровый номер - это своего рода "паспорт" на землю. Без кадастрового номера проводить юридические сделки с землей будет невозможно.

Земельные участки, зарегистрированные до 2004 года, обычно не имеют кадастровых номеров, что не позволяет полноценно распоряжаться таким активом.

Чтобы получить кадастровый номер земельного участка, необходимо:

1. Обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их список можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и заказать разработку технической документации по землеустройству на каждый земельный участок.

2. Подать документы в орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка. Это может сделать:

инженер-землеустроитель через портал электронных услуг;

лично заявитель в Центре предоставления административных услуг.

Для подачи нужны следующие документы:

заявление о государственной регистрации земельного участка;

оригинал документации по землеустройству;

электронный документ со сведениями о земельном участке.

После подачи документы проверят на соответствие государственным требованиям. Если их подавал землеустроитель, на это понадобится до 7 дней, если заявитель - до 14 дней.

3. Получить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

4. Обратиться к регистратору прав собственности (например, к нотариусу), чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. Владельцу выдают выписку из реестра прав собственности о регистрации.

Напомним, что по данным Госгеокадастра, в государственной собственности сейчас находится 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Еще 2 млн га земли передают в собственность местных общин.