Открытие рынка земли: как получить кадастровый номер участка и оформить договор на землю [ Редактировать ]
Источник: Госгеокадастр
За две недели до официального запуска рынка земли в Украине (1 июля - ред.) Кабинет министров утвердил порядок проверки покупателей участков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство и Верховная Рада ввели ряд предохранителей от злоупотреблений на рынке. Землю смогут покупать только физические лица украинцы, и в размере не более 100 гектаров. Все оплаты будут происходить только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг.
Кто и как будет проверять покупателей
Проверку покупателей земельных участков сельскохозяйственного назначения будут проводить нотариусы. Сверяясь по госреестрам они должны выяснить:
- личность покупателя;
- конечного бенефициарного владельца юрлица;
- нет ли покупателя в санкционном списке;
- не связан ли с террористической деятельностью;
- сколькими гектарами земли владеет (не более 100 га в одни руки - ред.).
Источники происхождения средств для покупки земли должны быть документально подтверждены. Запрещено:
- продавать земли иностранцам до решения референдума;
- продавать государственные и коммунальные земли;
- продавать земли, расположенные ближе 50 км к госгранице;
- продавать землю россиянам и представителям террористов;
- продавать землю компаниям-оффшорам.
Договор на землю
Покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также переход права собственности на них оформляется путем заключения договоров приобретения, наследования, обмена, дарения и других гражданско-правовых сделок.
Договора о переходе права собственности на земельные участки заключаются только в письменной форме. Такие договоры должны нотариально заверяться.
Право собственности на участок (право постоянного пользования и право аренды) наступает с момента государственной регистрации таких прав.
Что должно быть в договоре
В Министерстве юстиции разъяснили, какие 10 обязательных реквизитов должны стоять на документах:
- фамилия, имя, отчество физлица или название юрлица;
- вид сделки;
- предмет сделки (земельный участок с определением места расположения, площади, целевого назначения, правового режима и т.п.);
- кадастровый номер земельного участка;
- документ, подтверждающий право собственности на участок;
- сведения об отсутствии запретов на отчуждение земельного участка;
- сведения об отсутствии или наличии ограничений по использованию участка по целевому назначению (залог, аренда и т.п.);
- информация о договорной цене;
- информация о правах и обязанностях сторон;
- информация о моменте перехода права собственности на участок.
Кадастровый номер участка
Кадастровый номер - это своего рода "паспорт" на землю. Без кадастрового номера проводить юридические сделки с землей будет невозможно.
Земельные участки, зарегистрированные до 2004 года, обычно не имеют кадастровых номеров, что не позволяет полноценно распоряжаться таким активом.
Чтобы получить кадастровый номер земельного участка, необходимо:
1. Обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их список можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и заказать разработку технической документации по землеустройству на каждый земельный участок.
2. Подать документы в орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка. Это может сделать:
- инженер-землеустроитель через портал электронных услуг;
- лично заявитель в Центре предоставления административных услуг.
Для подачи нужны следующие документы:
- заявление о государственной регистрации земельного участка;
- оригинал документации по землеустройству;
- электронный документ со сведениями о земельном участке.
После подачи документы проверят на соответствие государственным требованиям. Если их подавал землеустроитель, на это понадобится до 7 дней, если заявитель - до 14 дней.
3. Получить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.
4. Обратиться к регистратору прав собственности (например, к нотариусу), чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок. Владельцу выдают выписку из реестра прав собственности о регистрации.
Напомним, что по данным Госгеокадастра, в государственной собственности сейчас находится 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Еще 2 млн га земли передают в собственность местных общин.
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