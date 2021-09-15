Сильвестр Сталлоне продає з аукціону особистий кіноархів [ Редактировать ]
Особистий кіноархів Сильвестра Сталлоне піде з молотка. На аукціон виставлять костюми й спортивний інвентар із фільмів з голівудською зіркою, а також рукописи сценаріїв і особисті нотатки.
Один із головних лотів - боксерські рукавички з відомого фільму "Роккі". Також фанати актора зможуть придбати пов'язки Рембо із серії однойменних стрічок і колекцію ножів. Організатори торгів пояснили - 75-річний Сильвестр Сталлоне продає свій будинок і переїжджає у нове помешкання - тому й вирішив частину речей продати.
Аукціон відбудеться у Беверлі Гіллз п'ятого грудня.
Мартін Нолан, виконавчий директор аукціону:
У нас є лоти ціною 400-600 доларів, а є і набагато дорожчі. Приміром сценарії фільмів продаватимуться не дешевше 40 тисяч доларів за екземпляр. Загалом, за нашими попередніми підрахунками, плануємо виручити мільйон-півтора доларів. Це легендарні речі й люди таке обожнюють. Для них це частина історії.
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