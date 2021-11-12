На территории Украины со следующей недели начнется спад волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агенство "Интерфакс-Украина".

По его словам, большое количество регионов сейчас находятся в "красной" зоне карантинных ограничений. Сейчас в стране наступило "плато".

К сожалению, в Украине большинство областей находится в красной зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад.

Отмечается, что при этом он предупредил, что спад заболеваемости не означает, что можно сбавлять темпы вакцинации.

Читайте также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сохраняется тенденция к увеличению количества больных коронавирусом. Однако ситуация с госпитализацией стабилизируется, на прошлой неделе зарегистрировали 34,5 тысячи пациентов, которых госпитализировали, а на этой неделе - 34,3 тысячи.

Кроме того, в Украине из-за отсутствия вакцинации от коронавируса начали отстранять учителей от работы без сохранения заработной платы. Так, учителя истории и правоведения Ларису Лысюк из города Александрия Кировоградской области директор спецшколы "Александрийский коллегиум" отстранил на 7 дней.

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