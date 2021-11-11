В Украине из-за отсутствия вакцинации от коронавируса начали отстранять учителей от работы без сохранения заработной платы. Так, учителя истории и правоведения Ларису Лысюк из города Александрия Кировоградской области директор спецшколы "Александрийский коллегиум" отстранил на 7 дней.

9 ноября педагог выложила на своей странице в Facebook приказ о своем отстранении.





В четверг, 11 ноября, на урок истории в 9-А классе к Лысюк пришли полицейские. Ее коллега, учитель истории Светлана Бойченко выложила в соцсеть видео.

Только в Александрийском коллегиуме с 9 по 15 ноября отстранили от работы семерых невакцинированных учителей.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что если до ноября педагоги не будут иметь прививки против COVID-19, они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

По данным ВОЗ, именно школы являются "движущей силой эпидемии". Чиновники призывают начинать вакцинировать детей, чтобы они перестали быть распространителями коронавируса.