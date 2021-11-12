Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

"К сожалению, в Украине большинство областей находится в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад", - передает слова премьера "Интерфакс".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Стоит отметить, что НАН также подтверждают такой прогноз. Ученые уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По их данным, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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