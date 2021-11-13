За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 23 572 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 203 149 инфицированных COVID-19. При этом от болезни умерли 76 302 человека (695 - за минувшие сутки), а выздоровели 2 620 094 украинца (25 415 - за минувшие сутки).

Отмечается, что 91,1% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе являются непривитыми ни одной дозой вакцины от COVID-19.

Читайте также, На территории Украины со следующей недели начнется спад волны коронавирусной инфекции. Большое количество регионов сейчас находятся в "красной" зоне карантинных ограничений. Сейчас в стране наступило "плато".

Кроме того, смертность от коронавируса в Украине достигла уровня в 647 человек в среднем за сутки и продолжит небольшой рост в ближайшие недели. Одной из причин таких рекордов эксперт назвал довнесение данных в статистику смертности от COVID-19.