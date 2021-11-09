Смертность от коронавируса в Украине достигла уровня в 647 человек в среднем за сутки и продолжит небольшой рост в ближайшие недели. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Смертность в Украине продолжает расти. Рост за последнюю неделю произошел на 18%. Мы видели на прошлой неделе новый рекорд - 793 умерших. По состоянию на сегодня мы снова видим новый рекорд в 833 умерших.

Одной из причин таких рекордов эксперт назвал довнесение данных в статистику смертности от COVID-19. Смертность от COVID-19 в Украине достигла уровня в 647 человек в среднем в сутки, однако этот показатель еще может продолжить небольшой рост в ближайшие одну-две недели.

В КЅЕ прогнозировали такие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

Сейчас смертность движется выше сценариев KSE, однако мы не меняем пока прогнозы. Если сейчас со второй половины ноября действительно начнется стабильный тренд на стабилизацию заболеваемости и начнется спад, соответственно, наш прогноз в 92 тыс. умерших по "черному" сценарию останется как верхняя граница оценки смертности в Украине с самого начала пандемии.

Сейчас Украина находится на втором месте среди крупных стран Европы по уровню смертности от COVID-19.

Мы еще не говорим о том, что заболеваемость в Украине вышла на стабильное плато или что мы уже ожидаем очень быстрый спад. Но это первый этап, и он очень позитивный.

Читайте также, в Китае новая вспышка коронавируса, более ста случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях в течение недели. Существует риск того, что вспышка распространится еще дальше, власти запретили туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам.

Кроме того, правительство Грузии приняло решение частично ослабить карантин на территории страны. Кроме ресторанов, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей, присутствовать на них можно будет любому количеству зрителей в случае, если они будут соблюдать все нормы безопасности.

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