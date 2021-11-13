В Киевской области вступили в силу новые ограничения в общественном транспорте [ Редактировать ]
С субботы, 13 ноября, на территории Киевской области вступили в силу карантинные ограничения, касающиеся общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Таким образом, Госкомиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение сделать проезд в пригородных электричках, автобусах, маршрутках области осуществляется при наличии:
- Сертификата о вакцинации;
- Отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
- Отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.
Отмечается, что общественный транспорт в пределах региона и до столицы продолжит курсировать по обычному графику.
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Кроме того, Киев официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. Городской транспорт продолжит работу в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь при себе COVID-документ, исключением также являются лица до 18 лет.
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