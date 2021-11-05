Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область в "красную" зону. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Пользоваться общественным транспортом смогут только COVID-безопасные граждане.

По словам главного государственного санитарного врача Волынской области Натальи Янко, уже с понедельника в общественном транспорте пассажиры смогут занимать исключительно сидячие места.

Чтобы воспользоваться транспортом, необходимо иметь при себе один из документов:

сертификат о вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 72 часа;

справку о выздоровлении.

Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, является крайне опасным для распространения этой инфекции.

В частности, те же требования касаются и междугородных перевозок.

Есть полиция, госпродпотребслужба, управление труда, другие контрольные службы, которые имеют полномочия для того, чтобы выборочно осуществлять проверки. Ответственность несет и собственник, в этом случае перевозчик, и граждане, которые не выполняют требования.

Читайте также, на территории Украины в "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 регионов и Киев. под влияние "оранжевой" зоны карантина попадет Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а в "желтую" зону входят Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области.

Кроме того, в Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. Попасть на горнолыжный курорт Буковель и другие курорты Прикарпатья смогут только те туристы, у которых есть COVID-документы, на всех сайтах должна быть размещена информация о введении ограничений.

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