В Кременчуге на заводе, который принадлежит "Укрнафте", произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 11:25 на Кременчугском НПЗ вследствие разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров без дальнейшего горения.

Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

Читайте также, в Беларуси, на заводе "Нафтан" произошел пожар из-за утечки топлива. Огонь достигает высоты 3 метров, подразделениям МЧС удалось локализовать пожар, происшествие случилось при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО „Нафтан“ в г. Новополоцке.

Кроме того, в Румынии недалеко от города Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Количество людей, пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, увеличивается.

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