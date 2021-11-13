Пылали нефтепродукты: в Кременчуге загорелось перерабатывающее предприятие (фото) [ Редактировать ]
В Кременчуге на заводе, который принадлежит "Укрнафте", произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В 11:25 на Кременчугском НПЗ вследствие разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров без дальнейшего горения.
Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники.
Читайте также, в Беларуси, на заводе "Нафтан" произошел пожар из-за утечки топлива. Огонь достигает высоты 3 метров, подразделениям МЧС удалось локализовать пожар, происшествие случилось при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО „Нафтан“ в г. Новополоцке.
Кроме того, в Румынии недалеко от города Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Количество людей, пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, увеличивается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Возгорание случилось в квартире на 6-м этаже
Спасатели оперативно прибыли на место
Из-за того, что ближайший источник воды находился более чем в 1,5 км, спасателям пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии и организовать подвоз воды.
Спасатели получили информацию от местных жителей
Судно шло под мальтийским флагом