На востоке Мексики, в штате Веракру, на нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио" вспыхнул пожар и взорвались резервуар. В результате - пострадали семь человек. Об этом сообщила в Twitter государственная нефтегазовая компания Мексики Petroleos Mexicanos.

Семеро пострадавших с легкими травмами, из них один рабочий с ожогами, еще один рабочий пострадал от отравления, и пятеро пожарных.

Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу, их состояние стабильное.

Инцидент не представляет угрозы для населения.

Пожар начался после взрывов в зоне резервуаров для хранения топлива. Служба безопасности сообщила, что всего прогремело шесть взрывов. Рабочие меняли оборудование в этой зоне.

Ранее на иранском судне в Красном море произошел взрыв. Также мы писали о том, что в Киеве произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

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