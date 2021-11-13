Место для икон должно быть посвящено молитве. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале "Православная Церковь".

"Когда человек молится - он обращается на Восток. Восток это символ и образ света. Это то место, откуда приходят первые лучи зари, которые разгоняют мрак. И в жизни, когда ориентируемся на Восток, видим символ Божественной благодати. На Востоке географически также находится Святая Земля и Иерусалим. Вот здесь соединяются два образа: место, где жил наш Господь Иисус Христос, где Он пострадал и Воскрес, того места, откуда приняли Православную христианскую веру и образ того Востока, который является образом света и рая для нас. Поэтому также принято строить храмы, обращая их на Восток", - объяснил священник.

Он отметил, что точно так же и в своей малой домашней Церкви важно организовать свое молитвенное пространство таким образом, чтобы ориентироваться на Восток.

"Поэтому дома, когда устраиваем молитвенный уголок, в идеале нужно выбрать сторону на Восток и там расположить иконы. Если такой возможности нет, тогда нужно выбрать лучший уголок в комнате, который наиболее может расположить к молитве и молитвенно обращаться перед этими иконами к Богу", - сказал отец Митрофан.

Он отметил, что молитвенный уголок должен быть посвящен именно молитве.

"Рядом с этим местом не должны находиться развлекательные видео-приставки, телевизор или компьютер, которые отвлекают от молитвы. Это должно быть место сугубо посвященное молитве. Есть также такие места, куда просто неуместно вешать образ Спасителя или Божией Матери", - пояснил преподаватель КДАиС.

Иеромонах Митрофан (Божко) привел пример с фотографией дорогого человека, которую хочется разместить там, где это было бы почетно. С таким же трепетом и уважением нужно относиться и к Спасителю или Божией Матери.

"Если икону кладем куда-то себе в карман, чтобы она была близко к нам, то это не должен быть задний карман, потому что этим показываем свое отношение к той личности, которая изображена на иконе", - заключил священник УПЦ.