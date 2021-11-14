В Мукачево две работницы городского совета были пойманы на подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Они подали фальшивые документы в отдел кадров. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

Женщины приобрели поддельные сертификаты за 1500 гривен каждый. При этом они не проходили иммунизацию от коронавируса.

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ.

Отмечается, что фигуранткам объявили о подозрении в использовании фиктивного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничения свободы.

Читайте также, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили крупные схемы подделки и продажи ковид-сертификатов. В городе Харьков сотрудники спецслужбы "накрыли" турагентство, которое выдавало фальшивые ПЦР-тесты, как дополнительный "бонус" к путевке.

Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. В Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.