Принесли поддельные COVID-документы: в Мукачево задержали злоумышленниц [ Редактировать ]
В Мукачево две работницы городского совета были пойманы на подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Они подали фальшивые документы в отдел кадров. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.
Женщины приобрели поддельные сертификаты за 1500 гривен каждый. При этом они не проходили иммунизацию от коронавируса.
Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ.
Отмечается, что фигуранткам объявили о подозрении в использовании фиктивного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничения свободы.
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Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. В Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов.
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