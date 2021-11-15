В Україну прибула безпекова допомога від США [ Редактировать ]
В Україну прибули 80 тисяч кілограмів боєприпасів від США.
Як повідомило американське посольство в Україні, це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів.
Про її виділення стало відомо у серпні, напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським.
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