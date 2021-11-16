Вогнепальних поранень зазнали підлітки від 14 до 18 років.

П'ятеро дітей та один дорослий постраждали під час стрілянини у США. Невідомий відкрив вогонь біля середньої школи в місті Орора, штат Колорадо.

Вогнепальних поранень зазнали підлітки від 14 до 18 років.

Їх ушпиталили, життю нічого не загрожує, - повідомили в поліції. Стрілець з місця події втік, його розшукують.