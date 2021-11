Мигранты продолжают прибывать на границу Польши со стороны Беларуси. Они забросали польских солдат камнями и попытались разрушить забор.

Как сообщается в Twitter Министерства национальной обороны Польши, в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

Как заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Вайсик, мигранты предпринимают попытки отодвинуть границу.

Белорусские пограничники перерезают колючую проволоку и надеются, что до того, как об этом узнают наши службы, им удастся пропустить через границу группы из 50-100 человек.

Stranded migrants suddenly started attacking the fence and throwing stones at the Polish police officers. The Poles responded with gas and stun grenades. Water cannon is being used. pic.twitter.com/4z3DrElLuI