Фото: мигранты на границе с Польшей / скриншот

Мигранты продолжают прибывать на границу Польши со стороны Беларуси. Они забросали польских солдат камнями и попытались разрушить забор.

Как сообщается в Twitter Министерства национальной обороны Польши, в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

Как заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Вайсик, мигранты предпринимают попытки отодвинуть границу.

Белорусские пограничники перерезают колючую проволоку и надеются, что до того, как об этом узнают наши службы, им удастся пропустить через границу группы из 50-100 человек.

Stranded migrants suddenly started attacking the fence and throwing stones at the Polish police officers. The Poles responded with gas and stun grenades. Water cannon is being used. pic.twitter.com/4z3DrElLuI — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2021

Оппозиционный белорусский журналист Тадеуш Гичан также опубликовал в Twitter видео столкновений мигрантов и польских солдат.

Как сообщают в полиции Польши, один полицейский серьезно ранен. Из-за прорыва мигрантов и штурма, у него перелом черепа.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.

Polska strona podejmuje adekwatne działania, skutecznie chroniąc granicę państwa. 2/2 pic.twitter.com/0JmotyP0Ty — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021

Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.

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