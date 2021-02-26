Слава Каминская поразила фигурой в полупрозрачном белье [ Редактировать ]
Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поразила подписчиков откровенным фото. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в красном полупрозрачном белье и белой рубашке, которую она распахнула.
Девочки, а вы берете трубку, когда бывшие звонят вам среди ночи?
Подписчики знаменитости откликнулись на такой вопрос Славы и оставили под публикацией множество комментариев.
Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.
Также мы писали о том, что американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. 27-летняя Ариана и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года. В марте они вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19.
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