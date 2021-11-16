Німеччина тимчасово припинила сертифікацію "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Газова пауза. Німеччина тимчасово припинила сертифікацію "Північного потоку-2". Причина юридична: згідно із законом, оператор Другого "Потоку" повинен створити дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газогону, та передати їй основні активи й кадрові ресурси. Після цього процедуру сертифікації буде продовжено. На тлі останньої новини ціна на газ у Європі перевищила тисячу доларів за кубометр.
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