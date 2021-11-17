Побиті жінки та чотири кримінальні провадження. Через невакциновану виховательку два дні була заблокована робота дитсадка в Рівному. Туди вдерлися прихильники відстороненої працівниці та влаштували розбірки з адміністрацією. Обидві сторони конфлікту чула Сніжана Сидорук.

Міряє тиск, плаче та пише заяву в поліцію. Так почався ранок для директорки дитсадка. Заявляє на свою підлеглу.

Ірина Кухарчук, директорка дитсадка №17 "Вишенька":

Вона почала мене шарпать і душити, я за ручку взялася і вона мене надушила отут сумка її була, що я кричала, дівчата мої колеги кажуть, що рятуйте.

Пані Ірина стверджує, що напала на неї вихователька, яку через відсутність щеплення відсторонили від роботи. Та остання вирішила свою правоту обстоювати. І "відвойовувати" своє право на працю у понеділок прийшла з групою підтримки.

Оксана Андрійчук, вихователь-методист ЗДО №17 "Вишенька":

Був страшенний крик. Люди невиховані, вони себе представили - громадяни України. Поводилися зовсім некоректно не так, як громадяни. Без масок, без бахіл. На наші зауваження якісь одягнути маски відповідали грубо. Змушені викликати були наряд поліції.

Чоловіки-активісти вимагали, аби відсторонену виховательку допустили до роботи без щеплення. Кажуть, просто прийшли її підтримати.

Роман, активіст:

Я просто розумію цю жінку, як ставиться до примусової вакцинації, тому вирішив просто підтримати цю жінку, прийшов.

Адміністрації дитсадка довелося викликати поліцію.

Я Вас прошу вийти. - Дякую, що попросили. - Я вас прошу. Вам місце події ніхто не говорить, щоб ви покинули, будь ласка, на дворі спілкуйтеся.

Як усе відбувалося - знімали працівники дитсадка. Вони розповідають: чоловіки два дні поспіль блокували роботу. Поліцейські приїжджали сюди шість разів.

Наталія Кітюк, старша інспекторка пресслужби патрульної поліції в Рівненській області:

Виклик робили вихователі та директор садочку. З їхніх слів відсторонена працівниця пошкодила майно садочку, створювала конфлікт, штовхалася та шарпала за одяг, вдарила одну з працівниць кулаком в обличчя.

Ольга Лесковець, каштелянка дитсадка №17 "Вишенька":

Мене штовхнула об стіну, моїм тілом вона пробила гіпсокартон. Я даже не зрозуміла, що сталося зі мною, я впала ну і відповідно трохи є наслідки по здоров'ю.

Після інциденту до поліції написали заяви троє працівників. Серед них і відсторонена вихователька. Ми домовилися про інтерв'ю з нею. Проте згодом жінка передумала. Каже - саме вона є жертвою і має намір позиватися.

Галина Харченко, відсторонена вихователька:

Я не можу з вами зустрітися, тому вчора мене побила завідуюча та її родичі, які працюють в дитячому садочку. Відкрито кримінальне провадження по факту побиття мене групою осіб і я не можу розголошувати вам деталі, оскільки ведеться слідство і справа буде передана до суду.

У дитсадку Галина Харченко працює - півтора року. Вона єдина невакцинована працівниця. Колеги кажуть - дотепер була неконфліктна. Але такої підтримки активістів - у колективі побоюються.

Ірина Кухарчук, директорка дитсадка №17 "Вишенька":

Безпека для мене найголовніше, я вже не кажу про своє життя, воно в мене одне. Плаче, що я втратила десять років життя то це точно. Це любий терорист, любий захватчик, любий викрадач дитини може зайти. Що я йому можу зробити?

У профільному управлінні міськради інцидентом теж приголомшені.

Богдан Турович, керівник управління освіти Рівного:

Ніхто не має права поводити себе так, як поводили вони на території закладу освіти. Там знаходяться діти. В умовах карантину є вимога - стороннім особам заборонено знаходитися в закладі освіти. Директор діяла виключно в правовому полі.

Головний освітянин Рівного закликав усіх керівників навчальних закладів - у жодному разі не з'ясовувати стосунки з відстороненими працівниками, а у разі проникнення сторонніх осіб - одразу викликати поліцію.