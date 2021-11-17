В среду, 17 ноября, состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны подняли вопрос касательно энергетической безопасности Европы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Во время разговора Зеленский подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

По словам президента, избежать кризиса можно благодаря созданию региональной платформы с укреплением энергетической безопасности.

Украина, со своей стороны, готова:

уменьшить стоимость транзита газа через свою территорию;

предоставить собственные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили миграционный кризис в ЕС.

Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.

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