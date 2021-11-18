15 областей опинилися у червоній зоні: які особливості регіональних локдаунів?

Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають.