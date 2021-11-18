Уряд Чехії заборонив невакцинованим відвідувати публічні місця [ Редактировать ]
Невакцинований - сиди вдома. Уряд Чехії заборонив нещепленим громадянам відвідувати публічні місця.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш.
Карантин посилять уже з наступного понеділка. Виняток зроблять лише для тих, хто нещодавно поборов недугу і має про це довідку.
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Вже понад 8 мільйонів українців повністю щеплені. А в центрах імунізації - аншлаги. Як-от у Черкасах. За день до червоної зони черги шалені.
За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають.
Ін'єкції роблять у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах і на вокзалах. Але центрів імунізації бракує. Щоб зробити протиковідну ін'єкцію, людям доводиться чекати по кілька годин.