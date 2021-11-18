Сім країн поза ЄС можуть визнати українські сертифікати в "Дії" [ Редактировать ]
Україна веде перемови із сімома країнами поза ЄС про визнання COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, йдеться про держави, які насамперед є популярними туристичними напрямками серед українців.
Нагадаю, у Євросоюзі українські цифрові COVID-сертифікати визнали чинними 3 місяці тому.
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