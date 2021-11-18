Мигранты с белорусскими силовиками совершили штурм границы Польши (видео) [ Редактировать ]
В среду, 17 ноября, мигранты на польско-белорусской границе совершили более 500 попыток прорваться в Польшу. Об этом сообщает Пограничная служба Польши на своей странице в Twitter.
"17.11, на границе Польши и Беларуси была совершена 501 попытка незаконного пересечения этого участка. В Пограничной службе вынесли 31 решение о выезде иностранцев с территории Польши", - говорится в сообщении.
При этом мигранты действуют большими группами - в одной из попыток штурма участвовали несколько сотен человек.
"Было предпринято несколько попыток насильственного пересечения границы большими группами иностранцев - одна из них насчитывала около 500 человек", - добавили пограничники.
В Министерстве национальной обороны Польши также уточняют, что мигранты действуют при поддержке белорусских силовиков.
"Сегодня ночью совершена вдохновленная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичи-Церкевне. Группа из примерно 100 мигрантов была задержана польскими службами", - добавили в ведомстве.
Кроме того, польская полиция сообщила, что люди в белорусской форме забросали полицейских камнями.
"Полицейский из Губернского управления полиции в Щецине был ранен камнем. Это еще одна атака, вдохновленная белорусской стороной", - написали в полиции.
Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.
Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.
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