Бывший мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия пленарного заседания Киевского городского совета.

По его словам, у Александра Омельченко поражены легкие.

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", - сказал действующий мэр на открытии заседания.

Кличко призвал чиновников соблюдать карантинные меры, хотя ситуация с коронавирусом в Киеве немного улучшилась.

Напомним, Омельченко был мэром Киева в период с 1995 по 2006 год. На данный момент ему 83 года. С 2014 года Александр Омельченко является депутатом Киевского городского совета.

Напомним, недавно на 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией.

Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

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