На 89 году жизни умер экс-народный депутат Украины Ефим Звягильский. Об этом сообщает один из украинских телеканалов.

Причиной смерти политика стали осложнения в результате инфицирования коронавирусной инфекцией. В последнее время он лечился в столичном Институте сердца, куда его доставили в тяжелом состоянии. Известно, что депутат 8 раз подряд переизбирался.

Отмечается, что в Верховной Раде он находился в команде Партии регионов и "Оппозиционного блока". Чаще всего баллотировался по 45-му округу Донецкой области. Он возглавлял шахту имени Засядько, а также был награжден званием "Героя Украины" от Леонида Кучмы.

Ранее мы писали, что умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Он был депутатом Киевсовета нескольких созывов, главой депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, а также главой КГГА.

Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

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