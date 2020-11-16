Мэр Конотопа умер от коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, стало известно, что умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью.
Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook.
"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал парламентарий.
В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Такое возможно при введении полного локдауна
Накануне в Украине ввели новые карантинные ограничения
Во время его действия на выходных - с 14 по 30 ноября не будет работать ничего
Кабмин может ввести полный локдаун в стране
В Верховной Раде не исключают введения общенационального жесткого карантина