Покушение на министра: в МВД назвали имя чиновника [ Редактировать ]
Стало известно, на кого из министров готовилось покушение, о котором заявили сегодня в Министерстве внутренних дел. Жертвой покушения мог стать министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, пишет "РБК-Украина".
Как известно, полиция задержала подозреваемых в подготовке покушения на министра.
Пока неизвестно, кто эти люди и сколько их.
Отметим, Роман Лещенко стал главой Министерства аграрной политики и продовольствия в декабре 2020 года. До этого он занимал должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Ранее мы писали, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата, Шефир остался жив, не ранен, три пули получил его водитель.
Кроме того, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель, пуля лишь задела его подбородок, полиция по горячим следам задержала вероятного стрелка.
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