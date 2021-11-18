Алек Болдвін отримав черговий судовий позов [ Редактировать ]
Черговий судовий позов проти Алека Болдвіна. Його подала помічниця сценариста фільму Мемі Мітчелл, на зйомках якого актор убив українську операторку Галину Гатчинз. Жінка стверджує, що фатальна сцена взагалі не передбачала стрілянини. Команда мала відзняти лише кілька планів і жодного - з пострілом актора. Раніше на Болдвіна позивався керівник команди освітлювачів і друг загиблої Сергій Свєтний. Каже, куля ледь не зачепила його, а до трагедії призвела безвідповідальність команди.
по теме
Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Хатчинс від рук Алека Болдвіна під час знімання вестерну.
В країні просто сплеск хейту після, здавалося б, безневинних фотографій, які він з родиною зробив на Хелловін.
Адміністраторку вже відправили під цілодобовий домашній арешт. Щодо няні - судді ще радяться. А власниця в суді не з'явилася - через проблеми зі здоров'ям.
Живим лишився тільки старший син. Чотирнадцятирічний хлопець того разу заночував у бабусі. Зранку заскочив додому перевдягнутися до школи.
До цього будинку в селі Медисівка рятувальників викликали о пів на дев'яту вечора. Та гасити вже було нічого. Господарі з вогнем упоралися самі. Але трагедії уникнути не вдалося.