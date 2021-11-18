Черговий судовий позов проти Алека Болдвіна. Його подала помічниця сценариста фільму Мемі Мітчелл, на зйомках якого актор убив українську операторку Галину Гатчинз. Жінка стверджує, що фатальна сцена взагалі не передбачала стрілянини. Команда мала відзняти лише кілька планів і жодного - з пострілом актора. Раніше на Болдвіна позивався керівник команди освітлювачів і друг загиблої Сергій Свєтний. Каже, куля ледь не зачепила його, а до трагедії призвела безвідповідальність команди.